«Личная боль»: потомки Наполеона расстроены кражей фамильных украшений из Лувра
Потомков Наполеона глубоко расстроило громкое ограбление в парижском музее Лувр, где хранилась часть фамильных ценностей их предков. Об этом сообщает издание El Mundo.
Принц Иоахим Мюрат, глава одной из ветвей рода Бонапартов, охарактеризовал произошедшее как «личную боль» и утрату «части национальной души». Он также выразил поддержку полиции, которая занимается расследованием.
Среди украденных реликвий – две тиары королев Орлеанской династии и часть изумрудного гарнитура, подаренного Наполеоном I своей жене Марии-Луизе Австрийской в 1810 году. Также преступники похитили корону императрицы Евгении, однако при побеге повредили и опрокинули её, поэтому реликвию уже вернули в музей.
52-летний принц Понтекорво Иоахим Карлос Наполеон Мюрат является сыном и наследником восьмого принца Мюрата, главы побочной ветви императорской семьи. Его родословная ведет к младшей сестре Наполеона I, Каролине Бонапарт, которая вышла замуж за Иоахима Мюрата – адъютанта и генерала императора, позднее короля Неаполя и принца Понтекорво.
Принц Иоахим призвал власти приложить все усилия для поимки преступников и возвращения национального достояния.
