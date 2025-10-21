21 октября 2025, 08:37

Журналист Юнашев: Ограбление Лувра стало символом политики Макрона

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Ограбление Лувра стало символичным для политики президента Франции Эмманюэля Макрона, который сосредоточился на внешнеполитических амбициях в ущерб решению внутренних проблем страны. Об этом в беседе с Life.ru заявил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.





Французский лидер, по словам журналиста, проявляет устойчивое равнодушие к проблемам своих граждан, что регулярно приводит к массовым протестам. За годы президентства Макрона страна столкнулась с рядом серьезных вызовов: движением «жёлтых жилетов», пожаром в Нотр-Дам, волнениями среди фермеров, ростом преступности среди мигрантов и утратой влияния в Африке. Стоит отметить, что за этот период сменилось семь премьер-министров, не считая Себастьена Лекорню, который был назначен на этот пост дважды подряд, отметил Юнашев.





«Впрочем, лично Макрона всё это волнует мало — на следующие выборы 2027 года он избираться не сможет, зато при должном усердии может претендовать на тёпленькое местечко в какой-нибудь Еврокомиссии. Работает он сейчас не на будущее страны, а на своё личное», — добавил журналист.