Дуров может жить во Франции только по определённому судом адресу

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia
Сооснователю и генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову разрешено проживать во Франции только по определённому судом адресу. Электронный браслет ему носить не придётся, так как он не находится под домашним арестом.
Об этом сообщает французская газета Liberation со ссылкой на информацию, полученную из прокуратуры Парижа. Предприниматель может свободно передвигаться по территории Франции при соблюдении ряда условий, определённых судом. В частности, регулярные посещения оговорённого полицейского участка. Там Дуров должен отмечаться два раза в неделю.
Если он захочет переехать на другое место жительства, то ему придётся согласовывать свой новый адрес с судьёй. В прокуратуре также добавили, что у Дурова были изъяты все его паспорта. Напомним, у него есть четыре гражданства разных стран. Кроме России, он является гражданином Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
Читайте также:
Основатель Telegram Дуров доволен решением о судебном надзоре вместо ареста
«Пошел на уступки»: Адвокат рассказал, почему Дурова освободили из-под стражи
Стало известно, что Павла Дурова «сдала» его подруга Юлия Вавилова
Александр Бойцов