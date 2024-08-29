Основатель Telegram Дуров доволен решением о судебном надзоре вместо ареста

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Сооснователь и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров остался доволен решением об установлении над ним судебного надзора и освобождении из-под стражи. Он также похвалил своего адвоката за профессионализм.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник. Отмечается, что после судебного заседания предприниматель и программист был в хорошем настроении, много улыбался и шутил. Защита Дурова строит свою линию в суде на том, что основатель мессенджера не должен отвечать за всех недобросовестных людей и преступников, которые в своих целях используют Telegram.
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу, 24 августа. Позже прокуратура Франции сообщила, что он не будет помещён в следственный изолятор, однако ему запрещено покидать страну. Кроме того, Дурова обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро.
Читайте также:
Песков: Москва готова оказывать содействие Дурову как российскому гражданину
Мать троих детей Дурова рассказала, как его лишили родительских прав
Стало известно, что Павла Дурова «сдала» его подруга Юлия Вавилова
Александр Бойцов