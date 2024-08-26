Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросам киберпреступлений

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Сооснователя и генерального директора Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам расследования финансовых и киберпреступлений, совершённых при помощи мессенджера.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителей французской полиции. Ранее представитель юридических кругов в Брюсселе заявил, что арест Дурова отвечает «духу и принципам» Акта о цифровых услугах ЕС. Этот документ предполагает ответственность интернет-платформы за размещённый на ней контент.
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что задержание Дурова не носит политический характер. В Еврокомиссии ситуацию комментировать отказались, подчеркнув, что считают происшедшее относящимся исключительно к внутреннему расследованию Парижа.
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Александр Бойцов