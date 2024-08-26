Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Павла Дурова. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
По словам Пескова, Россия пока не имеет информации о том, в чем именно обвиняют Павла Дурова. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что прежде чем делать какие-либо заявления, необходимо дождаться разъяснений ситуации.
До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.
Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Он родился 10 октября 1984 года. Помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
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По словам Пескова, Россия пока не имеет информации о том, в чем именно обвиняют Павла Дурова. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что прежде чем делать какие-либо заявления, необходимо дождаться разъяснений ситуации.
«Давайте дождемся, когда обвинение будет озвучено, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», — сказал он.
До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.
Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Он родился 10 октября 1984 года. Помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
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Дарья Осипова