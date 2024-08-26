В Еврокомиссии отказались комментировать задержание Дурова во Франции

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В Еврокомиссии не комментируют задержание в Париже сооснователя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. В организации считают произошедшее «национальным расследованием» Франции.
Об этом заявили в пресс-службе ЕК, добавив, что по всем вопросам, связанным с ситуацией, следует обращаться к французским властям. Ранее источник ТАСС в юридических кругах в Брюсселе заявил, что арест Дурова отвечает «духу и принципам» Акта о цифровых услугах ЕС. Этот документ предполагает ответственность интернет-платформы за размещённый на ней контент.
Акт о цифровых услугах ЕС был разработан под руководством еврокомиссара от Франции Тьерри Бретона, курирующего развитие внутреннего рынка, милитаризацию промышленности ЕС и контроль над цифровым пространством.
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