Симоньян объяснила необходимость удалить чувствительные переписки в Telegram

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высказала мнение о том, что необходимо удалить чувствительные переписки в Telegram, поскольку французские спецслужбы обязательно запросят у арестованного основателя мессенджера Павла Дурова ключи, которые он отдаст.
«Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — приводит RT слова Симоньян.
При этом по данным СМИ предполагается, что Павел Дуров не согласился сотрудничать с французскими спецслужбами и передавать им право чтения переписок пользователей Telegram. Как пишут argumenti.ru, прокуратура Парижа выдвинула обвинение о поддержке терроризма, распространении запрещённых веществ, об экстремизме, в то же время при этом ордер на арест полиция получила при его приземлении во французскую столицу.
Ранее бизнес-юрист Энтони Бем заявил о том, что обвинения, адресованные основателю Telegram Павлу Дурову французскими правоохранителями, не могут быть предъявлены.
Читайте также:
Юрист Бем заявил о необоснованных обвинениях в адрес Дурова
Последним контактом Павла Дурова перед задержанием был блогер Гусейн Гасанов
Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова
Мелисса Тимофеева