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Дуров сделал заявление после слухов о возможном «приземлении» Telegram в России

Дуров выложил пост с намеком после сообщений о «приземлении» Telegram в РФ
Фото: iStock/tovovan

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост в ответ на сообщения о возможном «приземлении» мессенджера в России и выразил опасения в дискредитации Telegram. Его слова передает РБК.



Дуров ограничился кратким ответом «100%» на свой предыдущий пост, посвященный распространению ложной информации об уходе Telegram из России.

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — отметил основатель Telegram.
Ранее СМИ заметили в реестре Роскомнадзора информацию о том, что мессенджер собирается открыть филиал или представительство в России по закону о «приземлении». Однако эти данные не были подтверждены представителями сервиса.
Мария Моисеева

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