Дуров сделал заявление после слухов о возможном «приземлении» Telegram в России

18 июля 2025, 00:12

Дуров выложил пост с намеком после сообщений о «приземлении» Telegram в РФ

Фото: iStock/tovovan

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост в ответ на сообщения о возможном «приземлении» мессенджера в России и выразил опасения в дискредитации Telegram. Его слова передает РБК.





Дуров ограничился кратким ответом «100%» на свой предыдущий пост, посвященный распространению ложной информации об уходе Telegram из России.





«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — отметил основатель Telegram.