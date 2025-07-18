Дуров сделал заявление после слухов о возможном «приземлении» Telegram в России
Дуров выложил пост с намеком после сообщений о «приземлении» Telegram в РФ
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост в ответ на сообщения о возможном «приземлении» мессенджера в России и выразил опасения в дискредитации Telegram. Его слова передает РБК.
Дуров ограничился кратким ответом «100%» на свой предыдущий пост, посвященный распространению ложной информации об уходе Telegram из России.
«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — отметил основатель Telegram.Ранее СМИ заметили в реестре Роскомнадзора информацию о том, что мессенджер собирается открыть филиал или представительство в России по закону о «приземлении». Однако эти данные не были подтверждены представителями сервиса.