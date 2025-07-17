«Вредит сама себе»: В ГД оценили антироссийскую политику Европы
Депутат Белик: Европа вредит сама себе в стремлении навредить России
Антироссийская политика не принесла странам Европы ничего хорошего. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
В беседе с RT он пояснил, что разрыв связей с Россией стал причиной убытков европейских стран. Кроме того, там выросли цены, появились проблемы в экономике, однако политики Европы пытаются «сохранять лицо».
Вместо конструктивного взаимодействия с Москвой, Европа использует экономическое давление на Россию, отметил депутат.
«Европейский потенциал противостояния нашей стране стремительно иссякает, а оказать давление на Россию всё равно не получается. Европа вредит сама себе в стремлении навредить России», — заключил Белик.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможном введении санкций против стран, которые поддерживают торговые отношения с РФ. Речь идет об Индии, Китае и Бразилии.
В этой связи директор Института нового общества Василий Колташов напомнил, что недавно Китай возобновил доступ к американским закупщикам редкоземельных металлов, и Вашингтон сейчас не станет «обрубать этот доступ».
«Ситуация с Индией для США также сложна. Первоначально американцы пытались Индию умаслить. Трамп принимал Моди в Вашингтоне. Делались заявления о том, что будут крепнуть отношения между странами. Но потом американцы ударили по Индии тарифами. И после этого в Индии про американцев многое поняли и много сказали», — продолжил Колташов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он считает, что США больше не станут воздействовать на Индию, а Дели в свою очередь не откажется от российских энергоресурсов.
Президент Бразилии Лула да Сильва уже заявил, что пошлины на бразильские товары станут шагом к полному прекращению торговли с США, добавил эксперт.
Колташов заключил, что новые пошлины приведут к тому, что жизнь в Европе станет еще дороже, а население будет недовольно милитаризацией, НАТО и войной в Европе.