17 июля 2025, 23:45

Депутат Белик: Европа вредит сама себе в стремлении навредить России

Фото: iStock/Ruma Aktar

Антироссийская политика не принесла странам Европы ничего хорошего. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





В беседе с RT он пояснил, что разрыв связей с Россией стал причиной убытков европейских стран. Кроме того, там выросли цены, появились проблемы в экономике, однако политики Европы пытаются «сохранять лицо».



Вместо конструктивного взаимодействия с Москвой, Европа использует экономическое давление на Россию, отметил депутат.





«Европейский потенциал противостояния нашей стране стремительно иссякает, а оказать давление на Россию всё равно не получается. Европа вредит сама себе в стремлении навредить России», — заключил Белик.

«Ситуация с Индией для США также сложна. Первоначально американцы пытались Индию умаслить. Трамп принимал Моди в Вашингтоне. Делались заявления о том, что будут крепнуть отношения между странами. Но потом американцы ударили по Индии тарифами. И после этого в Индии про американцев многое поняли и много сказали», — продолжил Колташов в беседе с Общественной Службой Новостей.