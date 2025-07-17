Милонов оценил поправку по поиску экстремизма в Сети анекдотом про Штирлица
Милонов поддержал поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов в интернете
Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил поправки к законопроекту по поиску экстремистских материалов в интернете анекдотом про Штирлица.
Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки, согласно которым вводятся штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.
В беседе с Life.ru Милонов отметил, что отдал свой голос «за» новые поправки. Депутат уточнил, что сам часто натыкается на запрещенный контент во время поиска педофилов и «проституточных».
Тем не менее он подчеркнул, что наказывать будут только при наличии злого умысла и рассказал анекдот про Штирлица.
«Штирлиц шёл и наткнулся в лесу на сук. И сказал: "Шли бы вы домой, девочки"», — пошутил парламентарий.