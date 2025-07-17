Милонов оценил поправку по поиску экстремизма в Сети анекдотом про Штирлица

17 июля 2025, 23:20

Милонов поддержал поправку о штрафах за поиск запрещенных материалов в интернете

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил поправки к законопроекту по поиску экстремистских материалов в интернете анекдотом про Штирлица.





Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки, согласно которым вводятся штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.



В беседе с Life.ru Милонов отметил, что отдал свой голос «за» новые поправки. Депутат уточнил, что сам часто натыкается на запрещенный контент во время поиска педофилов и «проституточных».



Тем не менее он подчеркнул, что наказывать будут только при наличии злого умысла и рассказал анекдот про Штирлица.





«Штирлиц шёл и наткнулся в лесу на сук. И сказал: "Шли бы вы домой, девочки"», — пошутил парламентарий.