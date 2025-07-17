В Бразилии подросток хладнокровно застрелил всю семью ради девочки из интернета
В Бразилии произошло жестокое убийство. О происшествии стало известно 24 июня. Бабушка с 14-летним внуком обратилась в полицию и заявила, что не может связаться со всей семьёй уже долгое время. Подробности сообщает Telegram-канал Плохие Новости 18+.
Мальчик сообщил, что родители уехали с его братом в больницу на такси, но так и не вернулись. Полицейские в ходе обыска семейного дома обнаружили пятна крови и окровавленную одежду со следами поджога. Разлагающиеся тела всей пропавшей семьи были обнаружены за домом в цистерне с водой.
Оказалось, что подросток застрелил отца, мать и младшего брата, пока те спали. Затем он вынес тела к цистерне и вымыл полы. Причиной убийства стала 15-летняя школьница, с которой подросток состоял в онлайн-отношениях в игре Fortnite. Девочка жила на другом конце страны, а родители убийцы запретили ему ездить на встречи с ней.
Подростка обвиняют в тройном убийстве, совершённом при отягчающих обстоятельствах.
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