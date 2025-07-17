В Бразилии подросток хладнокровно застрелил всю семью ради девочки из интернета

17 июля 2025, 22:52

14-летний бразилец расправился со всей семьёй из-за романа в игре Fortnite

Фото: Istock/Savusia Konstantin

В Бразилии произошло жестокое убийство. О происшествии стало известно 24 июня. Бабушка с 14-летним внуком обратилась в полицию и заявила, что не может связаться со всей семьёй уже долгое время. Подробности сообщает Telegram-канал Плохие Новости 18+.