Дуров пошутил про сексуальную ориентацию Макрона

24 декабря 2025, 15:50

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Основатель Telegram Павел Дуров пошутил про сексуальную ориентацию президента Франции Эммануэля Макрона в социальной сети X.





История началась с публикации предпринимателя, в которой он представил концепцию своей инициативы по донорству спермы. Название проекта зашифровано в виде латинских букв pd, которые являются анаграммой его имени и фамилии.



Один из пользователей социальной сети X обратил внимание Дурова на то, что во Франции аббревиатура pd часто используется для обозначения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией*.





«Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный*. Как президент Франции, только наоборот», — написал в ответ основатель Telegram, прикрепив к посту перевернутый смайлик.