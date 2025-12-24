Сидни Суини призналась, что выбирает только сложные роли

24 декабря 2025, 15:18

Актриса Сидни Суини назвала работу над драматичными персонажами личным вызовом

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини дала эксклюзивное интервью ВКонтакте в преддверии выхода нового голливудского фильма «Горничная», где она исполнила главную роль.