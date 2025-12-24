Сидни Суини призналась, что выбирает только сложные роли
Сидни Суини дала эксклюзивное интервью ВКонтакте в преддверии выхода нового голливудского фильма «Горничная», где она исполнила главную роль.
Актриса призналась, что с самого начала карьеры ее привлекали непростые, психологически тяжелые персонажи.
По словам Суини, еще в 19–20 лет, во время съемок в сериале «Рассказ служанки», она столкнулась с по-настоящему сложной ролью. Тогда ей досталась героиня — юная девушка, выросшая в жестокой системе, не знавшая другой жизни и насильно выданная замуж. Пережив первую любовь, персонаж был готов пожертвовать собой ради этого чувства.
После этого, отмечает Сидни, она осознанно продолжила выбирать драматичные проекты — «Острые предметы», «Эйфория», «Белый лотос».
Актриса подчеркнула, что именно такие роли становятся для нее настоящим испытанием, которое мотивирует и вдохновляет: каждый сложный образ она воспринимает как вызов — и именно это ей нравится больше всего.
