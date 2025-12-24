«Я созрела»: Виктория Боня захотела ребёнка от Павла Дурова

24 декабря 2025, 15:25

Виктория Боня отреагировала на предложение Павла Дурова оплачивать процедуры ЭКО

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая и блогер Виктория Боня написала в своём блоге, что хочет стать матерью ребёнка основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.





Боня сделала такое заявление в юмористическом ключе. Она отреагировала на новость о готовности Дурова оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения.

«Однако я созрела. Где брать сперму-то?» — пошутила знаменитость в своём посте.