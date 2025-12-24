«Я созрела»: Виктория Боня захотела ребёнка от Павла Дурова
Виктория Боня отреагировала на предложение Павла Дурова оплачивать процедуры ЭКО
Телеведущая и блогер Виктория Боня написала в своём блоге, что хочет стать матерью ребёнка основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Боня сделала такое заявление в юмористическом ключе. Она отреагировала на новость о готовности Дурова оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения.
«Однако я созрела. Где брать сперму-то?» — пошутила знаменитость в своём посте.Накануне Павел Дуров заявил, что готов полностью финансировать ЭКО для женщин младше 38 лет. Условие — они должны использовать его генетический материал и рожать ему наследников. Дуров уже запустил в Москве программу бесплатного донорства спермы.
