«Буду писать письмо президенту»: Лепс объяснил, почему откладывает свадьбу с Авророй

24 декабря 2025, 15:40

Григорий Лепс заявил, из-за каких обстоятельств не женится на Авроре Кибе

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Григорий Лепс рассказал, почему его свадьба с Авророй до сих пор так и не состоялась. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист подчеркнул, что причина вовсе не в финансовых трудностях — с этим, по его словам, проблем нет.



Народный артист отметил, что сейчас обстановка в целом не располагает к масштабным праздникам и роскошным мероприятиям. По мнению Лепса, дело в атмосфере и времени, в котором живёт страна, а не в бюджете торжества.





«Деньги я найду, иногда они у меня водятся. Но атмосфера, грубо говоря, не располагает к тому, чтобы мы устраивали какие-то шикарные...» — пояснил певец на презентации нового сезона «Шортс шоу» Мариам Тилляевой.