«Буду писать письмо президенту»: Лепс объяснил, почему откладывает свадьбу с Авророй
Григорий Лепс заявил, из-за каких обстоятельств не женится на Авроре Кибе
Григорий Лепс рассказал, почему его свадьба с Авророй до сих пор так и не состоялась. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист подчеркнул, что причина вовсе не в финансовых трудностях — с этим, по его словам, проблем нет.
Народный артист отметил, что сейчас обстановка в целом не располагает к масштабным праздникам и роскошным мероприятиям. По мнению Лепса, дело в атмосфере и времени, в котором живёт страна, а не в бюджете торжества.
«Деньги я найду, иногда они у меня водятся. Но атмосфера, грубо говоря, не располагает к тому, чтобы мы устраивали какие-то шикарные...» — пояснил певец на презентации нового сезона «Шортс шоу» Мариам Тилляевой.При этом Лепс с юмором добавил, что, возможно, даже напишет письмо президенту с просьбой «разрешить» свадьбу. Более того, артист признался, что хотел бы видеть Владимира Путина среди приглашенных гостей.