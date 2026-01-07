Дуров призвал граждан России больше отдыхать в рождественские праздники

07 января 2026, 21:28

Фото: istockphoto/by-studio

Основатель Telegram Павел Дуров 7 января опубликовал рождественское обращение, в котором посоветовал подписчикам чаще отдыхать и сокращать количество общения. Публикация есть в соцсетях бизнесмена.





В ночь на 7 января рождественские богослужения прошли более чем в 500 храмах Москвы и по всей стране. Службы состоялись, в том числе, в храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре и храме Вознесения Христова. Первыми Рождество встретили жители Дальнего Востока.





«В этом году я желаю вам меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции», — говорится в посте.