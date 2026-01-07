«Будьте счастливы!»: Лера Кудрявцева поздравила всех с Рождеством и поделилась новыми кадрами с отдыха
Кудрявцева поздравила подписчиков с Рождеством и поделилась новым фото с дочкой Машей
Лера Кудрявцева проводит новогодние каникулы в Дубае вместе со своей семилетней дочерью Машей. В ночь с 6 на 7 января звезда поздравила подписчиков с Рождеством Христовым и выложила в своем блоге новое фото.
Напомним, что мама остановилась с дочкой в роскошном пятизвёздочном отеле «Rixos The Palm». Они прекрасно проводят время на пляжном курорте, наслаждаясь теплом. Маша много читает, и Кудрявцева даже в шутку назвала ее «страдающей», потому что любовь к книгам ей старательно прививает именно мама.
Свою последнюю публикацию звезда сделала в ночное время.
«С Рождеством Христовым! Будьте счастливы, пожалуйста. Пусть этот светлый праздник принесет нам всем мира, любви, добрых новостей и внутреннего покоя», — поздравила она своих подписчиков.Напомним: подводя итоги 2025 года, Лера писала о сложном периоде в своей жизни, работе с психологом и болезненных уроках, которые ей преподнесла жизнь. Свой отпуск она пообещала провести расслабленно и спокойно, ставя себе задачу «научиться отдыхать».