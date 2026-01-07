«Ну все»: Волочкова показала первый шпагат в Новом 2026 году
Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с молодым танцором
Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Instagram*, что прилетела на Мальдивы, и поделилась фотографиями из поездки.
В путешествие Волочкова отправилась вместе с 26-летним танцором Марчелом Абаби. Впервые балерину заметили с ним около года назад — тогда они тоже вместе летали на Мальдивы. В июле Волочкова вновь взяла танцора с собой на отдых и опубликовала откровенное фото. На снимке она позирует топлес, прикрывая грудь руками, а голову положила на полуобнажённого Абаби.
«Ну все. Мы тут! Мальдивская дача. Это мой 28-й визит на Мальдивы за 13 лет, начиная с ракушек...» — поделилась экс-прима Большого.
Марчел Абаби участвовал в шоу Волочковой «Одержимость», а также развивает музыкальный проект под псевдонимом Marcel. Сам он называл их с балериной сценическими партнёрами, не отрицал, что поездку на Мальдивы оплачивала Волочкова, и опровергал слухи о том, что платил ей за продвижение через пиар-роман.