«Ну все»: Волочкова показала первый шпагат в Новом 2026 году

07 января 2026, 19:49

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с молодым танцором

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Instagram*, что прилетела на Мальдивы, и поделилась фотографиями из поездки.





В путешествие Волочкова отправилась вместе с 26-летним танцором Марчелом Абаби. Впервые балерину заметили с ним около года назад — тогда они тоже вместе летали на Мальдивы. В июле Волочкова вновь взяла танцора с собой на отдых и опубликовала откровенное фото. На снимке она позирует топлес, прикрывая грудь руками, а голову положила на полуобнажённого Абаби.





«Ну все. Мы тут! Мальдивская дача. Это мой 28-й визит на Мальдивы за 13 лет, начиная с ракушек...» — поделилась экс-прима Большого.