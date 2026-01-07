«Это была потеря»: Алиса Фрейндлих поделилась личной новогодней историей

07 января 2026, 20:16

Киноактриса Алиса Фрейндлих рассказала про самую дорогую елочную игрушку

Алиса Фрейндлих (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Алиса Фрейндлих поделилась воспоминаниями о самой дорогой для неё новогодней игрушке и объяснила, почему ёлочные украшения для неё — не просто декор.





Как пишет «Петербургский дневник», по словам актрисы, она всегда любила именно живую ёлку — за запах хвои и ощущение настоящего праздника. Правда, однажды внук принёс ей датскую сосну, которая почти не пахла, а вместо иголок «сразу ломалась ветвями».



Настоящее волшебство, признаётся Фрейндлих, начиналось в тот момент, когда она доставала старые игрушки из большой шляпной коробки, оставшейся ещё от бабушки. Для актрисы эта коробка — как семейный архив. Рядом с современными блестящими шарами лежат ватные зайчики, фигурка лыжницы, канарейка в клетке — редкие уцелевшие свидетели довоенного времени.



Многие подобные игрушки не пережили войну, блокаду и переезды, поэтому каждая сохранившаяся стала настоящей реликвией.



Особенно дорог Фрейндлих ярко‑красный шарик из детства. На новогодней ёлке в ТЮЗе ей разрешили выбрать любой подарок, и ради неё даже принесли стремянку, чтобы снять украшение с самой верхушки.



Этот шарик сопровождал её много лет, пока пять лет назад кот не опрокинул ёлку, охотясь за дождиком. Тогда разбилось много игрушек, но сильнее всего актрису ранила именно потеря того самого красного шара.





«Да и бог с ними, с другими шарами. А вот этот — жалко. Это была потеря», — резюмировала Алиса Бруновна.