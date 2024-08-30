Соседи Дуровых в Петербурге раскрыли семейную тайну старшего брата создателя ВК и Telegram

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Старший брат Павла Дурова, Николай Дуров, долгое время оставался в тени знаменитого родственника. Однако его соседи и коллеги из Петербурга недавно раскрыли интересные детали о жизни этого уникального человека.
Николай, родившийся на четыре года раньше Павла, с детства увлекался математикой и неоднократно побеждал на международных олимпиадах. Получив образование в СПбГУ, он продолжил академическую карьеру, переехав в Германию, где защитил диссертацию по геометрии Аракелова.
Несмотря на свои научные успехи, Николай в 2006 году присоединился к брату и стал техническим директором ВКонтакте. Он разрабатывал ключевые элементы социальной сети и впоследствии создал уникальную систему шифрования для Telegram.Соседи по дому на Камышовой улице вспоминают Николая как замкнутого человека, который редко выходил из дома без матери. Они сравнивают его с Григорием Перельманом, известным математическим гением, который также ведет затворнический образ жизни.
Сегодня Николай работает научным сотрудником в Математическом институте имени Стеклова в Санкт-Петербурге, хотя его коллеги утверждают, что давно его не видели. Несмотря на это, Дуров-старший продолжает оставаться в тени, избегая публичности и внимания к своей персоне.
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Несмотря на свои научные успехи, Николай в 2006 году присоединился к брату и стал техническим директором ВКонтакте. Он разрабатывал ключевые элементы социальной сети и впоследствии создал уникальную систему шифрования для Telegram.Соседи по дому на Камышовой улице вспоминают Николая как замкнутого человека, который редко выходил из дома без матери. Они сравнивают его с Григорием Перельманом, известным математическим гением, который также ведет затворнический образ жизни.
Сегодня Николай работает научным сотрудником в Математическом институте имени Стеклова в Санкт-Петербурге, хотя его коллеги утверждают, что давно его не видели. Несмотря на это, Дуров-старший продолжает оставаться в тени, избегая публичности и внимания к своей персоне.
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Елена Перлова