Хинштейн призвал Павла Дурова раскрывать данные злоумышленников силовикам РФ

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова призвали раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам РФ. Об этом пишет Shot, ссылаясь на депутата Госдумы от Самары Александра Хинштейна.
«Было бы здорово, если бы такого рода политику основатель Telegram вёл во взаимодействии не только с французскими, но и с российскими правоохранительными органами», — сказал парламентарий.Он добавил, что сотрудничество структур поможет искоренить запрещенный контент. В частности, речь идет о порнографии, торговле оружием, запрещенными веществами и о другом всевозможном криминале.
Хинштейн подчеркнул, что в стране работает конституционная неприкосновенность людей, их жилища, а также тайна переписки и связи в принципе, поэтому не должна страдать приватность граждан.
Ранее сообщалось, что Дуров изменил политику конфиденциальности в мессенджере. Теперь данные злоумышленников будут передаваться властям при обоснованных запросах.
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