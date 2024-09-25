Стало известно, где живет основатель Telegram Павел Дуров после задержания

Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин
После того как суд освободил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под залог, он поселился в отеле Парижа. Об этом информирует издание Le Monde.
Согласно информации газеты, Дуров временно поселился в люксовом отеле Hotel de Crillon, который находится рядом с Елисейскими Полями. Однако спустя некоторое время бизнесмен искал другое жилье для аренды.
Отмечается, что сразу после задержания Дуров остановился в квартире французского миллиардера Ксавье Ньеля.
Напомним, 24 августа текущего года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Отмечается, что сразу после задержания Дуров остановился в квартире французского миллиардера Ксавье Ньеля.
Напомним, 24 августа текущего года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова