Дуров: соглашение о партнерстве Tg и xAI достигнуто, но формальности не улажены
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что соглашение о партнерстве мессенджера с xAI принципиально достигнуто, но формальности еще не улажены. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.
«Верно. Соглашение принципиально достигнуто, но формальности не улажены», — заявил Дуров.
Такой ответ россиянин дал на сообщение американского миллиардера Илона Маска, который отмечал, что соглашения по сотрудничеству Tg и xAI подписано не было. Согласно ему, мессенджер год будет распространять чат-бот Grok среди пользователей. За это Telegram получит порядка 300 миллионов долларов.