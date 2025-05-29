Дуров: соглашение о партнерстве Tg и xAI достигнуто, но формальности не улажены

29 мая 2025, 01:57

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Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что соглашение о партнерстве мессенджера с xAI принципиально достигнуто, но формальности еще не улажены. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X.







«Верно. Соглашение принципиально достигнуто, но формальности не улажены», — заявил Дуров.