Павел Дуров купил своей возлюбленной роль в фильме Спайка Ли за 400 тыс. долларов

Юлия Вавилова и Павел Дуров (Фото: Инстаграм* @julivavilova)
Основатель Telegram Павел Дуров купил для своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в новом фильме режиссера Спайка Ли. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге.
В соцсетях Юлия поделилась видео с благотворительного гала-ужина amfAR на 78-м Каннском кинофестивале. В одном из роликов ведущий объявил победу ее лота, а на другом — Спайк Ли лично поздравил девушку с дебютом в будущей картине. Режиссер подошел к Вавиловой и обнял ее.
Павел Дуров и Юлия Вавилова (Фото: Инстаграм* @julivavilova)
Место в картине обошлось возлюбленным в 400 тысяч долларов.
Всего на аукционе собрали более 17 млн долларов для Фонда исследования СПИДа, выставив эксклюзивные лоты — от портрета Елизаветы II до путешествия на частный остров.
Ранее девушка Павла Дурова опубликовала совместное фото после слухов о беременности.
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«Это был лучший вечер в моей жизни», — отметила возлюбленная Дурова.
Павел Дуров и Юлия Вавилова (Фото: Инстаграм* @julivavilova)
Место в картине обошлось возлюбленным в 400 тысяч долларов.
Всего на аукционе собрали более 17 млн долларов для Фонда исследования СПИДа, выставив эксклюзивные лоты — от портрета Елизаветы II до путешествия на частный остров.
Ранее девушка Павла Дурова опубликовала совместное фото после слухов о беременности.
Читайте также:
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева