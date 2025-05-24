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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Павел Дуров купил своей возлюбленной роль в фильме Спайка Ли за 400 тыс. долларов

Павел Дуров купил своей возлюбленной роль в фильме Спайка Ли за 400 тыс. долларов

Юлия Вавилова и Павел Дуров (Фото: Инстаграм* @julivavilova)

Юлия Вавилова и Павел Дуров (Фото: Инстаграм* @julivavilova)

Основатель Telegram Павел Дуров купил для своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в новом фильме режиссера Спайка Ли. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге.
В соцсетях Юлия поделилась видео с благотворительного гала-ужина amfAR на 78-м Каннском кинофестивале. В одном из роликов ведущий объявил победу ее лота, а на другом — Спайк Ли лично поздравил девушку с дебютом в будущей картине. Режиссер подошел к Вавиловой и обнял ее.

«Это был лучший вечер в моей жизни», — отметила возлюбленная Дурова.

Павел Дуров и Юлия Вавилова (Фото: Инстаграм* @julivavilova)


Место в картине обошлось возлюбленным в 400 тысяч долларов.

Всего на аукционе собрали более 17 млн долларов для Фонда исследования СПИДа, выставив эксклюзивные лоты — от портрета Елизаветы II до путешествия на частный остров.

Ранее девушка Павла Дурова опубликовала совместное фото после слухов о беременности.

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#деньги
У Фредди Меркьюри нашлась 48-летняя тайная дочь
24 мая 2025, 13:27

Фото: iStock/Wallis Yu

У скончавшегося в 1991 году Фредди Меркьюри нашлась тайная дочь. Её матерью является жена близкого друга артиста, с которой у него был короткий роман.
48-летняя наследница солиста группы Queen проживает в Европе и работает врачом. Она заявила, что раскрыла семейную тайну не ради денег, а лишь для того, чтобы люди знали правду.

Женщина рассказала, что прямо перед смертью Меркьюри передал ей 17 томов личных дневников, которые она всё время держала в секрете. Теперь все материалы она передала Лесли-Энн Джонс, которая пишет биографию артиста, отмечает Telegram-канал издания StarHit.

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#женщина
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#музыка
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Виктория Боня обиделась, что звезды не поздравили ее с покорением Эвереста: «Такое отношение ко мне было со школы»
Виктории Боне обидно, что звезды не поздравили ее с восхождением на Эверест
24 мая 2025, 13:22

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

19 мая телеведущая Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Эверест. Звезда поднялась на вершину 8848 метров со второго раза.
Во время покорения горы Боня столкнулась с множеством трудностей. У звезды появились проблемы со здоровьем, она сбросила вес. Виктория потратила огромное количество сил, чтобы добраться до вершины, но коллеги из шоу-бизнеса достижение телеведущей не оценили.

«Я подписана на сотни звезд — даже 5% не поздравили. Все знают, что я взошла, это обсуждается, все об этом говорят, но просто поставить лайк и написать: «Вика, круто, поздравляю!». Вот такое отношение ко мне было со школы. Я не представляю, если Ольга Бузова взошла на Эверест, чтобы я не написала, не поздравила», — выразила свое негодование Боня в личном блоге.

Со слов телеведущей, такое бездействие со стороны звезд говорит о том, что нужно просто двигаться в своем направлении и добиваться тех высот, которые «никто и никогда не сможет отнять».

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Мизулина закатила сцену SHAMAN'у и ударила его букетом по лицу

Павел Дуров купил своей возлюбленной роль в фильме Спайка Ли за 400 тыс. долларов

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#звёзды
#шоу-бизнес
#соцсети
#мнение
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Мизулина закатила сцену SHAMAN'у и ударила его букетом по лицу
24 мая 2025, 12:41

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN опубликовал новое видео с участием Екатерины Мизулиной. Однако в ролике вместо привычной идиллии пара показала ссору, в результате которой артист получил букетом по лицу от рассерженной избранницы.
Однако беспокоиться за звёздную пару не нужно. Они всего лишь снялись в клипе для новой песни Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) «Первая любовь». Артист выпустил её 24 мая, когда во всех школах России проходят Последние звонки. Также в видео он использовал фрагменты с реальными подростками, отправившими ему ролики со всей страны.

«Волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь», – написал SHAMAN в своём Telegram-канале.
К слову, Мизулину в свой клип Дронов включил для привлечения внимания. На самом деле, у пары в отношениях всё хорошо. Артист и общественница начали встречаться зимой, а впервые объявили о своих отношениях 9 марта. Тогда SHAMAN во время своего сольного концерта позвал Екатерину на сцену и признался ей в любви. Теперь поклонники гадают, когда же певец сделает избраннице предложение.

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#любовь
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«Нечего сидеть на попе ровно»: Виктория Боня начала готовиться к восхождению на следующую гору
Боня начала готовиться к восхождению на гору К2
24 мая 2025, 12:35

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Недавно телеведущая Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Эверест. Звезда поднялась на вершину 8848 метров со второго раза.
Во время такого испытания Боня столкнулась с множеством трудностей. У Виктории появились проблемы со здоровьем, она сбросила вес. Поднимаясь на вершину, телеведущая увидела тело альпиниста, который погиб, спускаясь с горного склона. Звезда уточняла, что такие находки на пути к высшей точке планеты — не редкость. Тем не менее, несмотря на все сложности и опасности, Виктория рада, что решилась на это испытание.

Накануне Боня заявила, что начала готовиться к новому восхождению, которое она запланировала на июль 2026 года.

«Я пошла готовиться уже к следующей горе. Она очень брутальная, мощная. Все мужчины ее боятся. Гора называется «К2» и она в Пакистане», — откровенничала Виктория в соцсетях.

Со слов Бони, К2 принадлежит к техническому классу гор, который телеведущая обожает. Она отметила, что любит именно карабкаться, а идти по плоской поверхности звезде трудно.

«Нечего сидеть на попе ровно», — добавила Виктория.

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Коттедж за 115 млн рублей и несколько авто: раскрыто, чем владеет задержанный в аэропорту комик Нурлан Сабуров
Комик Нурлан Сабуров владеет коттеджем за 115 млн рублей и двумя эди
24 мая 2025, 12:20

Нурлан Сабуров (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Нарушивший миграционное законодательство России комик Нурлан Сабуров владеет роскошным коттеджем и земельным участком в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Артист живёт в закрытом элитном посёлке в доме, стоимость которого оценивается в порядка 115 миллионов рублей.

Земельный участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» Сабуров приобрёл в феврале 2022 года. Его стоимость составляет около 12,2 миллионов рублей.

На территории расположен шикарный коттедж, рыночная стоимость которого может достигать 115 миллионов рублей. Там стендапер проживает с женой и тремя детьми.

Также у 33-летнего Нурлана есть два автомобиля: «Гелендваген» (Mercedes G-класса) за 20 миллионов рублей и Cadillac Escalade за 11 миллионов рублей.

Напомним, что 19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался с гастролей. Выяснилось, что комик нарушил миграционное законодательство – превысил допустимый срок пребывания в стране 90 дней (он находился в России 114 дней).

Нурлан отделался штрафом. Еду дали две недели, чтобы покинуть Россию и вновь въехать в страну по всем правилам.

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#артист
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