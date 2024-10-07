Дуров узнал о беременности своей девушки на допросе

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Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что узнал о беременности своей девушки Юлии Вавиловой во время допроса в парижском полицейском участке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам бизнесмена, он спросил у своего адвоката, придет ли девушка на допрос. В ответ ему сообщили, что Вавилову ожидали, но не может явиться в полицейский участок.
Дуров добавил, что эта новость удивила его и вызвала смущенную улыбку среди присутствующих на допросе.
Было известно, что Вавилова, задержанная с ним во Франции, ранее потеряла ребенка. Дуров объяснил трагедию стрессом от пребывания в заключении.
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«Я стал расспрашивать его о причинах. "Испугалась? Уехала из Парижа?" – спросил я. Он колебался. "Она беременна", – наконец сказал он», – написал Дуров.
Дуров добавил, что эта новость удивила его и вызвала смущенную улыбку среди присутствующих на допросе.
Было известно, что Вавилова, задержанная с ним во Франции, ранее потеряла ребенка. Дуров объяснил трагедию стрессом от пребывания в заключении.
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Александр Климов