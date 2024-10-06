Дуров выразил желание опубликовать автобиографию

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что хочет поделиться «историей своей жизни». Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.
«Приближаясь к своему 40-летию, я понимаю, что у меня есть много историй из жизни, которые я могу рассказать. Стоит ли мне начать публиковать их здесь?» – спросил миллиардер у своих подписчиков.
Telegram-канал Дурова насчитывает 13,4 миллиона подписчиков. На момент публикации пост бизнесмена набрал более 720 тысяч просмотров. За публикацию автобиографии Дурова проголосовали около 79 тысяч пользователей, против – 7,3 тысячи.
Ранее Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет публикует телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администратор мессенджера предоставляет эти данные, когда получает обоснованный юридический запрос. В частности, по словам Дурова, Telegram раскрывал данные о преступниках властям Бразилии и ЕС.
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