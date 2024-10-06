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Дуров выразил желание опубликовать автобиографию

06 октября 2024, 23:21
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что хочет поделиться «историей своей жизни». Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.
«Приближаясь к своему 40-летию, я понимаю, что у меня есть много историй из жизни, которые я могу рассказать. Стоит ли мне начать публиковать их здесь?» – спросил миллиардер у своих подписчиков.

Telegram-канал Дурова насчитывает 13,4 миллиона подписчиков. На момент публикации пост бизнесмена набрал более 720 тысяч просмотров. За публикацию автобиографии Дурова проголосовали около 79 тысяч пользователей, против – 7,3 тысячи.



Ранее Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет публикует телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администратор мессенджера предоставляет эти данные, когда получает обоснованный юридический запрос. В частности, по словам Дурова, Telegram раскрывал данные о преступниках властям Бразилии и ЕС.

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#павел дуров
#telegram
#бразилия
#ес
В ООН предупредили о риске разрастания пустынь в Южной Европе к 2100 году
06 октября 2024, 22:13

Фото: IStock/Gunter Nuyts

Разрастание пустынь грозит Средиземноморью и всей Южной Европе в случае глобального потепления более чем на 3 градуса по Цельсию. Об этом заявил глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски в беседе The Daily Telegraph. По его словам, подобные перемены в климате могут произойти к 2100 году.
«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — пояснил он.
По данным Ски, при продолжающемся глобальном потеплении Польша, к примеру, не сможет как прежде выращивать картофель, в Италии исчезнут твердые сорта пшеницы, из которых делают макароны.

Он также подчеркнул, что спровоцированные глобальным потеплением изменения перестали быть проблемами будущего, потому человечеству пора предпринимать меры и адаптироваться к нему.

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На 79 году жизни умер выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин
Минздрав РФ: выдающийся кардиохирург Ренат Ачкурин умер в возрасте 79 лет
06 октября 2024, 20:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Ачкурин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В 1996 году Ачкурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела сложную операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.
Отмечается, что Ачкурин был известен по всему миру, как специалист в сердечно-сосудистой хирургии, является основателем таких направлений хирургии сердца и сосудов в России, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.

Ренат Ачкурин в последние годы жизни руководил отделом сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени академика А.Л.Мясникова, занимал пост заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е.И.Чазова.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отправил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Рената Акчурина.

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Самый известный человек с синдромом преждевременного старения умер в 28 лет
В 28 лет умер Сэмми Бассо, страдающий от синдрома преждевременного старения
06 октября 2024, 18:20

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В итальянском городе Скио умер 28-летний Сэмми Бассо, самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения. Об этом информирует Reuters.
Уточняется, что диагноз «прогерия» ему поставили в двухлетнем возрасте. В 2005 году Бассо вместе с родителями основал Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией.

Молодой человек стал популярным после документального фильма National Geographic «Путешествие Сэмми», где он вместе с семьей и лучшим другом путешествует по 66-й трассе США из Чикаго в Лос-Анджелес.

Напомним, при прогерии у людей возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. Отмечается, что у людей с данным диагнозом продолжительность без лечения составляет около 13,5 лет.

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Десять альпак уакайа и сури переехали на «Городскую ферму» ВДНХ
06 октября 2024, 17:44

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Десяток альпак уакайа и сури можно увидеть в Москве на «Городской ферме» ВДНХ, информирует пресс-служба мэра и столичного правительства.
«Они прибыли туда на зимовку и будут радовать посетителей до конца мая 2025 года. Животные разместились в специально оборудованных вольерах, где за ними будут тщательно ухаживать», — сказано в сообщении.
В частности, речь идет о пяти самцах: Пако, Атемис, Ник Майти, Блэк Бьюти и Берберис и о самках: Холли, Афине Джулии, Лори и Лилу.

Беня (Берберис) особо отмечен, поскольку он единственный обладатель серого окраса. Очень любит угощения и имеет яркий характер, а Блэк Бьюти (Блэкки) обладает харизмой и соответствующим имени цветом.

Лори и Лилу дружелюбны и осваивают новый дом. У Холли и Афины шоколадный окрас. У одной характер застенчивый, а у другой — любознательный.

За животными постоянно присматривают ветеринары и зоологи, обеспечивая им комфорт. Кроме того, гости могут познакомиться с альпакой Черничкой, которая родилась прошлым летом.

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#новости
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Скончался актёр, игравший депутата Виталия Наливкина
Mash: Умер актёр, игравший депутата Наливкина, Андрей Неретин
06 октября 2024, 16:00

Фото: iStock/jorgeantonio

Актёр Андрей Неретин, игравший депутата Виталия Наливкина, скончался в возрасте 48 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мужчина был болен уже долгое время. Уточняется, что за последние дни Неретин практически не мог передвигаться.

Согласно предварительным данным, у него оторвался тромб.

Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съёмки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.

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В Госдуме объяснили запрет пропаганды чайлдфри
Кузнецова: запрет пропаганды чайлдфри является частью стратегии нацбезопасности
06 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри является частью стратегии национальной безопасности, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, данная инициатива отражает современную российскую политику в сфере семьи и ценностей.
«Она (идея о запрете пропаганды чайлдфри — прим.ред.) такая конкретная, очень однонаправленная, но, на самом деле, это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики. И я бы сказала, что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, которая сегодня утверждена указом президента, которая является таким основополагающим документом», — пояснила она.
Кузнецова также добавила, что Россия сегодня борется за свой суверенитет не только на полях СВО, но и на фронтах демографии, нравственности и ценностей. По ее словам, хоть и предложение о запрете пропаганды чайлдфри кажется слишком «узким», оно будет использоваться как «оружие» в борьбе за ценности и демографию.

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#налог
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К Москве приближается циклон «Кассандра» с мощными дождевыми тучами
Синоптик Тишковец: «Кассандра» обрушит на Москву половину месячной нормы осадков
06 октября 2024, 15:50

Фото: istockphoto / Nastco

К Москве приближается циклон «Кассандра», который в ближайшие два дня обрушит на столицу половину месячной нормы за октябрь — 34,8 мм осадков. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости. По его словам, атмосферный фронт уже миновал Калугу и Тулу, надвигаясь на Москву.
Тишковец добавил, что теплый циклон сопровождают крупные дождевые тучи. Первые дожди начнутся уже после обеда в южных и юго-западных районах Подмосковья, а вечером непогода накроет и Москву, где ждут до 3,9 мм осадков.

Этой ночью, с 6 на 7 октября, дожди усилятся. Синоптики ждут до 20,7 мм осадков и ухудшение зоны видиомсти до 3 километров.

Тишковец также ответил, что понедельник может стать самым дождливым 7 октября в истории метеонаблюдений. Пока что такой рекорд больше 20 лет удерживает 2003 год, когда в этот день выпало 23,2 мм осадков.

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#циклон
#дожди
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Ефимов: около 900 жителей Филей-Давыдкова переедут в новостройки по реновации
06 октября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства Москвы

Около 900 жителей в районе Фили-Давыдково переедут из старых пятиэтажек в новостройки по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, им предложили квартиры в новых ЖК на улице Олеко Дундича.
«В районе Фили-Давыдково началось переселение около 900 человек по программе реновации. Им предложены квартиры в двух новых жилых комплексах по адресам: улица Олеко Дундича, дома 29 и 31, корпус 1», — пояснил он.
Ефимов также напомнил, что программа реновации в этом районе действует уже шесть лет — с 2018 года. Новые квартиры получат около 21 тысячи человек из 119 старых домов.

Ранее Ефимов сообщал, что в новостройки также переедут свыше 600 жителей старых домов в Пресненском районе Москвы. Он отметил, что в рамках мероприятий по реализации программы реновации москвичам предоставлены квартиры с улучшенной отделкой на улице Пресненский Вал. Поэтапное переселение по программе началось ещё в сентябре. Всего в рамках программы реновации предусмотрено переселение более восьми тысяч жителей из 53 старых домов, добавил Ефимов.

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#новостройки
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«С днем рождения, президент»: листовки с поздравлениями Путину расклеили в Италии
В итальянской Генуе расклеили поздравительные листовки ко дню рождения Путина
06 октября 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Листовки с портретом президента России Владимира Путина с подписью «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языке появились в городе Генуя в Италии. Об этом сообщает ТАСС. Завтра, 7 октября, российскому лидеру исполняется 72 года.
По данным агентства, идея расклеить поздравления принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и основателю телеграм-канала «Донбасс Италия» журналисту Винченцо Лоруссо.
«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — заявил он.
По его словам, по всей Генуе расклеено уже сотни листовок с поздравлениями для Владимира Путина.

Ранее CNN сообщал, что на улицах крупных итальянских городов появились плакаты и рекламные щиты, надписи на которых призывают к миру с Россией. Антивоенные билборды были замечены в Римме, Вероне, Парме, Пизе, Модене и других городах.

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