События на Ближнем Востоке назвали причиной сбоя Telegram

Фото: istockphoto/Urupong
Мессенджер Telegram объяснил недавние сбои беспрецедентной нагрузкой из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 4 октября официальный аккаунт Telegram.
«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа», — говорится в сообщении.
Пользователи столкнулись с проблемами в загрузке Telegram 3 октября после полудня. Масштабный сбой мессенджера начали регистрировать около 14:00. Сбой наблюдался в мобильной и десктопной версиях Telegram, а также в браузерной веб-версии. Пользователи жаловались, что не могут получать и отправлять сообщения, а также переключаться между экранами.
Ранее похожие серьезные сбои Telegram фиксировали 10 сентября, а также 21 августа.
Читайте также:
Дуров назвал свою главную цель для Telegram
В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова
Аналитик Муртазин усомнился в успехе смартфонов Meizu в России
Лия Мурадьян