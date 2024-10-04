События на Ближнем Востоке назвали причиной сбоя Telegram

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 10-летием Физтех-лицей им. Петра Капицы в Долгопрудном. Он приехал в образовательный кластер в канун Дня учителя пообщаться с ребятами и педагогами, в том числе директором лицея Мариной Машковой.