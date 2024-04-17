Дуров в интервью Карлсону: Ограбление в США, развитие Telegram и лучшая страна для бизнеса

Фото: Официальный сайт Кремля
Один из самых известных российских предпринимателей Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Редакция «Радио 1» вкратце расскажет о самых интересных моментах, которые раскрыл бизнесмен в ходе интервью.
Говоря о такой личности как Павел Дуров следует вспомнить, что он является создателем одной из главных мировых социальных сетей — «ВКонтакте». Дуров основал «ВК» в возрасте 21 года, и она сразу стала самой популярной платформой на территории постсоветских стран. Свой почётный статус «ВКонтакте» удерживает до сих пор.
В 2013 году команда Павла Дурова выпустила мессенджер Telegram, который сегодня стал одной из самых популярных чат-платформ, обогнав по количеству пользователей Whats App. Telegram используют не только в России, но и в США, Европе и многих других крупных странах. Среди его пользователей есть политики, президенты и крупнейшие мировые компании.
Среди причин, по которым компания перебазировалась в ОАЭ, бизнесмен перечислил легкость ведения бизнеса в стране, оптимальное налогообложение и инфраструктуру. «Это нейтральное место — маленькая страна, которая хочет дружить со всеми», — подчеркнул он и назвал ОАЭ лучшим местом для базирования компании.
Среди стран, в которых бизнесмен пробовал развивать мессенджер — Германия, Великобритания и Сингапур. Однако, по словам Дурова, там он столкнулся с мешающей предпринимательству бюрократией. В результате, создатель Telegram остановился на Объединённых Арабских Эмиратах.
В качестве места для жизни после отъезда из России Дуров также рассматривал Сан-Франциско. Однако, однажды, Дуров прогуливался по американским улицам, когда на него напали трое огромных парней. Бандиты пытались вырвать из рук Дурова телефон.
По словам предпринимателя, от злоумышленников ему всё же удалось уйти, но произошедшее напрочь отбило у него желание продолжать жить в США. Такое случилось с ним в первый раз, подчеркнул Дуров.
Бизнесмен рассказал, что каждый раз, когда он прилетал в Соединённые Штаты Америки, его встречали два агента ФБР. По его словам, в ходе крайнего визита в Штаты инженера Дурова пытались нанять некие агенты из сферы кибербезопасности США. Всё это произошло «за спиной» у бизнесмена.
Он также подчеркнул, что не доверяет безопасности платформы, которая базируется в США. По его словам, правительство Штатов преподносит шпионаж в соцсетях как «забота о безопасности».
По словам Дурова, на его счетах и криптокошельках лежат стони миллионов долларов. Бизнесмен признался, что с этими деньгами он ничего не делает, у него нет ни яхт, ни шикарной недвижимости, ни частных самолётов.
Дуров заявил, что крупные покупки требуют большого количества внимания и времени. Предприниматель напомнил, что до сих пор является единственным менеджером по продукту в компании, и сейчас хочет сконцентрироваться на развитии мессенджера.
Павел Дуров анонсировал выход интервью с Такером Карлсоном 16 апреля. Тогда предприниматель заявил, что согласился побеседовать с ним из-за его консервативных взглядов. Дуров тут же подчеркнул, что в ближайшее время выйдет его интервью с журналистов, который придерживается либеральных взглядов.
В тот же день Такер Карлсон сообщил, что завел канал в Telegram. В мессенджере он опубликовал два поста. «Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!» — написал журналист. Карлсон также предупредил подписчиков, что это его единственный канал в мессенджере.
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Павел Дуров и «ВКонтакте»
Говоря о такой личности как Павел Дуров следует вспомнить, что он является создателем одной из главных мировых социальных сетей — «ВКонтакте». Дуров основал «ВК» в возрасте 21 года, и она сразу стала самой популярной платформой на территории постсоветских стран. Свой почётный статус «ВКонтакте» удерживает до сих пор.
Дуров развивает Telegram в ОАЭ
В 2013 году команда Павла Дурова выпустила мессенджер Telegram, который сегодня стал одной из самых популярных чат-платформ, обогнав по количеству пользователей Whats App. Telegram используют не только в России, но и в США, Европе и многих других крупных странах. Среди его пользователей есть политики, президенты и крупнейшие мировые компании.
Среди причин, по которым компания перебазировалась в ОАЭ, бизнесмен перечислил легкость ведения бизнеса в стране, оптимальное налогообложение и инфраструктуру. «Это нейтральное место — маленькая страна, которая хочет дружить со всеми», — подчеркнул он и назвал ОАЭ лучшим местом для базирования компании.
Среди стран, в которых бизнесмен пробовал развивать мессенджер — Германия, Великобритания и Сингапур. Однако, по словам Дурова, там он столкнулся с мешающей предпринимательству бюрократией. В результате, создатель Telegram остановился на Объединённых Арабских Эмиратах.
Дуров об ограблении в США
В качестве места для жизни после отъезда из России Дуров также рассматривал Сан-Франциско. Однако, однажды, Дуров прогуливался по американским улицам, когда на него напали трое огромных парней. Бандиты пытались вырвать из рук Дурова телефон.
По словам предпринимателя, от злоумышленников ему всё же удалось уйти, но произошедшее напрочь отбило у него желание продолжать жить в США. Такое случилось с ним в первый раз, подчеркнул Дуров.
Дуров об американских спецслужбах и цензуре в США
Бизнесмен рассказал, что каждый раз, когда он прилетал в Соединённые Штаты Америки, его встречали два агента ФБР. По его словам, в ходе крайнего визита в Штаты инженера Дурова пытались нанять некие агенты из сферы кибербезопасности США. Всё это произошло «за спиной» у бизнесмена.
Он также подчеркнул, что не доверяет безопасности платформы, которая базируется в США. По его словам, правительство Штатов преподносит шпионаж в соцсетях как «забота о безопасности».
«Apple и Google могут видеть все, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — предупредил Дуров.
На счету у Дурова лежат сотни миллионов долларов
По словам Дурова, на его счетах и криптокошельках лежат стони миллионов долларов. Бизнесмен признался, что с этими деньгами он ничего не делает, у него нет ни яхт, ни шикарной недвижимости, ни частных самолётов.
Дуров заявил, что крупные покупки требуют большого количества внимания и времени. Предприниматель напомнил, что до сих пор является единственным менеджером по продукту в компании, и сейчас хочет сконцентрироваться на развитии мессенджера.
Дуров убедил Карлсона завести канал в Telegram
Павел Дуров анонсировал выход интервью с Такером Карлсоном 16 апреля. Тогда предприниматель заявил, что согласился побеседовать с ним из-за его консервативных взглядов. Дуров тут же подчеркнул, что в ближайшее время выйдет его интервью с журналистов, который придерживается либеральных взглядов.
В тот же день Такер Карлсон сообщил, что завел канал в Telegram. В мессенджере он опубликовал два поста. «Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!» — написал журналист. Карлсон также предупредил подписчиков, что это его единственный канал в мессенджере.
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Евгения Парфентьева