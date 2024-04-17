Дуров в интервью Карлсону рассказал о чрезмерном внимании ФБР

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Американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
Карлсон также выложил в своем недавно созданном Telegram-канале 10-минутный отрывок беседы.
Дуров рассказал, что в ходе последнего визита в Соединенные Штаты с ним был инженер, которого за спиной предпринимателя попытались нанять «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности». Карлсон задал вопрос, именно ли правительство США хотело нанять его инженера, на что Дуров ответил, что он понимает эту ситуацию именно так.
Он также добавил, что не верит в безопасность американских платформ, так как в США шпионаж объясняют безопасностью.
До этого Павел Дуров заявил, что должен общаться журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы. Как утверждает основатель мессенджера, так он может быть честным по отношению к аудитории, а также рассказывать историю площадки всем желающим. Стоит отметить, что видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года.
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Дуров рассказал, что в ходе последнего визита в Соединенные Штаты с ним был инженер, которого за спиной предпринимателя попытались нанять «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности». Карлсон задал вопрос, именно ли правительство США хотело нанять его инженера, на что Дуров ответил, что он понимает эту ситуацию именно так.
Он также добавил, что не верит в безопасность американских платформ, так как в США шпионаж объясняют безопасностью.
До этого Павел Дуров заявил, что должен общаться журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы. Как утверждает основатель мессенджера, так он может быть честным по отношению к аудитории, а также рассказывать историю площадки всем желающим. Стоит отметить, что видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года.
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Алина Юрчак