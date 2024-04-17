Дуров рассказал, что хотел поселиться в США и передумал

Фото: iStock/Фото: Jon Rehg
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что хотел обосноваться в Штатах, но передумал.
Как рассказал бизнесмен в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, после отъезда из РФ он некоторое время провел в ФРГ. Там ему не понравилась бюрократия. После этого Дуров вместе с бизнесом перебрался в ОАЭ.
Помимо этого, он рассматривал Сан-Франциско как постоянное место жительства, так как там расположены все технологические компании.
Впечатление Штаты испортили после того, как там на Дурова на улице напали грабители. Три больших парня попытались вырвать у него из рук телефон.
Отбиться от грабителей все же удалось, рассказал Дуров, но он был шокирован. По его словам, такое с ним произошло впервые. Второй причиной не переезжать в США стало избыточное внимание местных спецслужб.
Читайте также:
«Есть два стула»: Дуров в интервью Карлсону воплотил в жизнь мем о пиках точёных
Дуров в интервью Карлсону рассказал о чрезмерном внимании ФБР
Дуров анонсировал интервью Такеру Карлсону
Помимо этого, он рассматривал Сан-Франциско как постоянное место жительства, так как там расположены все технологические компании.
Впечатление Штаты испортили после того, как там на Дурова на улице напали грабители. Три больших парня попытались вырвать у него из рук телефон.
Отбиться от грабителей все же удалось, рассказал Дуров, но он был шокирован. По его словам, такое с ним произошло впервые. Второй причиной не переезжать в США стало избыточное внимание местных спецслужб.
Читайте также:
«Есть два стула»: Дуров в интервью Карлсону воплотил в жизнь мем о пиках точёных
Дуров в интервью Карлсону рассказал о чрезмерном внимании ФБР
Дуров анонсировал интервью Такеру Карлсону
Алёна Самарева