Фото: Официальный сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского предпринимателя Павла Дурова на фоне двух необычных стульев.
Видеоролик опубликован на YouTube-канале бывшего ведущего Fox News. За спиной у Дурова стоят два стула из известного мема, который звучит так — «Есть два стула: на одном пики точённые..». При этом интернет-прикол на ролике с интервью воплощён в жизнь в самом натуральном виде.
Что хотел сказать автор этой инсталляцией — доподлинно неизвестно.
Напомним, Карлсон стал горячо любимым в России журналистом в начале февраля. Тогда он приехал в Москву и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Так Карлсон продемонстрировал всему миру реальную российскую позицию, лишённую тени западной пропаганды.
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Что хотел сказать автор этой инсталляцией — доподлинно неизвестно.
Напомним, Карлсон стал горячо любимым в России журналистом в начале февраля. Тогда он приехал в Москву и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Так Карлсон продемонстрировал всему миру реальную российскую позицию, лишённую тени западной пропаганды.
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Евгения Парфентьева