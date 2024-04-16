Названо время, когда можно просить повышения на работе

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HR-специалист Гарри Мурадян заявил, что о повышении на работе с руководством лучше разговаривать во вторник или четверг после обеда.
«Желательно просить о повышении во вторник или четверг, после обеда. О повышении можно просить не ранее, чем через полгода при наличии твердых и очевидных достижений», — отметил в беседе с NEWS.ru Мурадян.
Однако в первую очередь специалист посоветовал составить список своих достижений, а также причины. По которым руководство должно пойти вам на встречу. Кроме этого, лучше сразу спрогнозировать и отработать возможные возрождения начальства.
Ранее стало известно о том, что профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России.
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Мелисса Тимофеева