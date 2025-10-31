Дуров в Telegram представил игру, в которой он сбегает из французской тюрьмы

31 октября 2025, 18:06

Павел Дуров (Фото: Instagram*/durov)

Предприниматель Павел Дуров представил в мессенджере новую мини-игру, в которой игроки помогают ему сбежать из французской тюрьмы. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, оставив ссылку на игру.





Основатель мессенджера находился во Франции с конца августа 2024 года под судебным контролем. Ему запретили покидать страну, и его заставили дважды в неделю отмечаться в полиции. В марте 2025 года Дурову сделали исключение и разрешили поездку в Дубай, однако позже визиты в США и Норвегию запретили.





«Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь со всеми подозрительными личностями внутри», — написал Дуров.