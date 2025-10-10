Стало известно о боевом прошлом деда основателя Telegram Павла Дурова
Дед Павла Дурова Семён Туляков во время Великой Отечественной войны воевал против добровольческих формирований из стран, которые сегодня входят в НАТО. Журналисты изучили наградные документы. Подробности сообщает РИА Новости.
19 февраля 1942 года в бою за Слуцкий парк на красноборском направлении Туляков получил сквозное ранение в руку. Он служил в 65-м стрелковом полку 43-й дивизии 55-й армии. В тот период армия вела наступление на поселок Красный Бор в районе Тосно Ленинградской области.
В этом районе действовала 2-я пехотная бригада СС. В её состав входили добровольцы из стран Западной и Северной Европы: фламандский батальон СС из бельгийцев, Норвежский легион СС, добровольческий легион СС «Нидерланды» и латышские полицейские батальоны. Все они воевали на стороне Третьего рейха.
Позже Туляков участвовал в других боях за Ленинград. В 1945 году командование наградило его орденом Отечественной войны II степени за доблесть и мужество.
Читайте также: