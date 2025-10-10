Стало известно о боевом прошлом деда основателя Telegram Павла Дурова

10 октября 2025, 09:15

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Дед Павла Дурова Семён Туляков во время Великой Отечественной войны воевал против добровольческих формирований из стран, которые сегодня входят в НАТО. Журналисты изучили наградные документы. Подробности сообщает РИА Новости.