Дуров анонсировал новый проект Cocoon, объединяющий ИИ и блокчейн TON
Основатель Telegram Павел Дуров представил новый проект Cocoon (Confidential Compute Open Network) — децентрализованную вычислительную сеть, объединяющую технологии ИИ и блокчейна TON. Об этом сообщает ТАСС.
Проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои мощности для майнинга Toncoin. Разработчики смогут подключать к сети приложения, а пользователи сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами.
Telegram станет первым крупным клиентом сети и будет активно продвигать проект. Сейчас команда принимает заявки от поставщиков оборудования и разработчиков приложений. Запуск Cocoon намечен на ноябрь 2025 года.
Работу сети обеспечат GPU-майнеры, которые смогут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin.
