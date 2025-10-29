Дуров анонсировал новый проект Cocoon, объединяющий ИИ и блокчейн TON

29 октября 2025, 18:22

Павел Дуров (Фото: Instagram*/durov)

Основатель Telegram Павел Дуров представил новый проект Cocoon (Confidential Compute Open Network) — децентрализованную вычислительную сеть, объединяющую технологии ИИ и блокчейна TON. Об этом сообщает ТАСС.