Сотрудничество с Сергеем Минаевым и суды с Никитой Михалковым: Медийный взлет и скандалы видеоблогера Александра Файба
Александр Файб — уникальная фигура в современном российском медиапространстве. Сочетая в себе качества преподавателя Высшей школы экономики, успешного медиаменеджера и популярного видеоблогера, он сумел завоевать внимание многомиллионной аудитории. Его проекты объединяют академическую глубину с доступностью подачи, что делает сложные темы интересными и понятными для широкой аудитории. Подробности жизни звезды интернета читайте в материале «Радио 1».
Биография
Александр Файб родился 22 мая 1987 года. Несмотря на публичность, детство и юность Файба остаются малодоступными для широкой публики — он сознательно ограничивает освещение личной жизни, предпочитая акцентировать внимание на профессиональной деятельности.
Его академический путь начался в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), где он окончил факультет истории, политологии и права по специальности «Политология» (2010 год). Именно в стенах университета сформировался его исследовательский подход к медиа и интерес к социально-политическим процессам.
Свою профессиональную деятельность Файб начал еще в 2005 году в сфере СМИ, работая креативным продюсером. За годы карьеры он спроектировал и запустил более 40 медиа- и digital-проектов, включая YouTube-каналы, онлайн-СМИ и нишевые проекты в Telegram. Кроме того, он основал и возглавил консалтинговое агентство «Маркер» (также известное как «Медиамаркер»), специализирующееся на медиаконсалтинге.
В 2014 году Александр стал приглашенным преподавателем в НИУ ВШЭ, где первоначально читал курс «Социальные сети в современной российской политике». С 2020 года преподает авторский курс «Политическая пропаганда: история и современность» на факультете социальных наук НИУ ВШЭ.
Медийная популярность и YouTube-канал
Александр Файб запустил свой YouTube-канал «ФАЙБ» в декабре 2021 года, и он быстро стал одним из самых заметных проектов в научно-популярном сегменте русскоязычного YouTube. Его контент отличается глубиной исследования — каждое видео представляет собой тщательно проработанный материал с привлечением многочисленных источников, что обеспечивает высокий уровень достоверности и аналитики.
Файб охватывает разнообразные темы: от исторических расследований (например, период репрессий Хрущева или дело Берии) до анализа современных медиатрендов и политических процессов. При этом он уделяет особое внимание доступности подачи: сложные концепции объясняются ясным и понятным языком, что делает контент интересным для широкой аудитории, включая студентов, специалистов медиасферы и всех, кто интересуется общественными процессами.
Сам Файб отмечает, что при выборе тем руководствуется балансом между личным интересом и потенциальным запросом аудитории:
«На канале есть совсем мало роликов, тема которых не та, на которую я бы стал сам много смотреть или читать. Но мне важно, чтобы у этой темы был зритель, потому что не хочется просто писать в стол. И вот на этом балансе интереса и потенциального внешнего интереса, потенциального интереса зрителя всё и происходит», — цитирует Файба издание maximonline.ru.
Сотрудничество с Сергеем Минаевым
Одним из наиболее значимых творческих партнерств Файба стало сотрудничество с Сергеем Минаевым — известным писателем, сценаристом и медиаменеджером. Вместе они создали ряд популярных циклов: «Просто вещи» и «Серийный номер». Интересно, что на основе цикла «Просто вещи» была выпущена «Просто вещи. История мира через легендарные товары и любимые продукты», где авторы анализируют, к примеру, как сахар выстроил мировую работорговлю, кофе изменил публичную политику или картошка спровоцировала промышленную революцию.
Совместные видео Файба и Минаева быстро набрали миллионы просмотров. Ролик о водке и ее влиянии на общество стал вирусным и собрал более 3,5 миллионов просмотров. Выпуски о других «простых вещах» также показывали высокую вовлеченность аудитории, что подтверждает интерес к формату, сочетающему образование и развлечение.
Судебные разбирательства с Михалковым
В сентябре 2020 года на YouTube-канале «Нижегородский экопатруль» появился видеоролик под названием «Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей». В этом материале утверждалось, что компания Михалкова ООО «Темино-Лесное», занимающаяся производством мебели, осуществляет бесконтрольные рубки леса в Тумботинском заказнике Павловского района Нижегородской области. Авторы ролика заявляли, что деятельность компании наносит значительный ущерб экологии и нарушает природоохранное законодательство.
Никита Михалков не оставил эти обвинения без внимания. Его представители подали заявление в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ («Клевета»). Расследование показало, что ролик был создан и распространен при участии Александра Файба — генерального директора ООО «Медиамаркер», занимающегося исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.
Правоохранительные органы провели тщательную проверку и пришли к выводу, что компания «Темино-Лесное» не осуществляла незаконных рубок леса. Более того, было установлено, что компания не только соблюдает условия аренды, но и перевыполняет план по лесовосстановлению.
Одна из участниц съемочной группы, Дарья Макухина, добровольно явилась в полицию и дала показания об изготовлении ролика. Уголовное дело в отношении нее было прекращено в связи с раскаянием, чему способствовало личное обращение Михалкова в правоохранительные органы. Согласно материалам дела, операторы, снимавшие ролик, получили за свою работу 130 тысяч рублей. Что касается самого Файба, то его гонорар остался неизвестным, так как он не признал вину.
15 сентября 2022 года мировой судья судебного участка №6 Нижегородского района Нижнего Новгорода Оксана Галдина вынесла приговор. Александр Файб был признан виновным в клевете и приговорен к 200 часам обязательных работ. При этом сам Файб на оглашение приговора не явился. Защита Файба сразу же заявила о намерении обжаловать решение суда. Адвокат Николай Загуменнов назвал приговор незаконным и необоснованным, подчеркнув, что будет подана апелляционная жалоба. Однако информация о дальнейшем развитии дела по сей день в открытых источниках отсутствует.
Это дело вызвало значительный общественный резонанс, разделив общество на два лагеря. Сторонники Михалкова утверждали, что ролик был заказным и значительно повлиял на репутацию режиссера. А сторонники Файба и экологические активисты выражали обеспокоенность тем, что дело может быть использовано для запугивания тех, кто пытается привлечь внимание к экологическим проблемам. Они подчеркивали важность общественного контроля за деятельностью крупных компаний.