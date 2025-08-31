31 августа 2025, 15:52

Александр Файб (Фото: Telegram@etofaib)

Александр Файб — уникальная фигура в современном российском медиапространстве. Сочетая в себе качества преподавателя Высшей школы экономики, успешного медиаменеджера и популярного видеоблогера, он сумел завоевать внимание многомиллионной аудитории. Его проекты объединяют академическую глубину с доступностью подачи, что делает сложные темы интересными и понятными для широкой аудитории. Подробности жизни звезды интернета читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Медийная популярность и YouTube-канал Сотрудничество с Сергеем Минаевым Судебные разбирательства с Михалковым



Биография

Медийная популярность и YouTube-канал

Александр Файб (Фото: Telegram@etofaib)



«На канале есть совсем мало роликов, тема которых не та, на которую я бы стал сам много смотреть или читать. Но мне важно, чтобы у этой темы был зритель, потому что не хочется просто писать в стол. И вот на этом балансе интереса и потенциального внешнего интереса, потенциального интереса зрителя всё и происходит», — цитирует Файба издание maximonline.ru.

Сотрудничество с Сергеем Минаевым

Александр Файб (Фото: Telegram@etofaib)



Судебные разбирательства с Михалковым