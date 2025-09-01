Отец Маска сравнил Путина и Зеленского
Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в интервью испанской газете El Mundo заявил, что считает Владимира Зеленского «коррумпированным диктатором», а к Путину относится положительно.
Маск-старший отметил, что Путин сумел сохранить единство большой и разнородной страны. Ранее Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию — так же советовала и одна европейская королевская семья, с которой он близок — но он не послушал и всё же отправился.
Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, но глава киевского режима воспользовался военным положением в стране и отказался передавать власть. Президент России говорил, что на Украине произошла узурпация власти, отметив, что легитимностью сейчас обладает Верховная рада.
К слову, Зеленского называл «диктатором без выборов» президент США Дональд Трамп.
