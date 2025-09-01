Отец Маска сравнил Путина и Зеленского

01 сентября 2025, 16:07

Отец Маска назвал Зеленского диктатором и положительно отозвался о Путине

Владимир Зеленский

Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, в интервью испанской газете El Mundo заявил, что считает Владимира Зеленского «коррумпированным диктатором», а к Путину относится положительно.