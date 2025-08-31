Пиар на скандале с Павлом Дуровым и обвинения в сексизме и буллинге: Популярность видеоблогера Дани Кашина набирает обороты
Данила Владимирович Кашин (известный как DK, D.K. Inc, Lil the Neel, Данилка Кашин или The Animebit) — один из самых узнаваемых российских видеоблогеров, рэп-исполнитель, стример и электронный музыкант. Его творчество охватывает разнообразные форматы: от музыкальных пародий и лайфстайл-видео до собственных треков и прямых эфиров на платформах YouTube и Twitch. Благодаря уникальному стилю, сочетающему иронию, абсурд и провокацию, DK завоевал многомиллионную аудиторию и стал значимой фигурой в русскоязычном интернет-пространстве. Подробнее о жизни блогера читайте в материале «Радио 1».
Биография Дани Кашина
Данила Кашин родился 6 ноября 1996 года в Казани. Его детство и юность были непростыми: отец ушел из семьи, когда Данила был еще ребенком, а отношения с матерью оставались напряженными. Братьев и сестер у него нет. С ранних лет он увлекался музыкой — мать отдала его в музыкальную школу по классу фортепиано, но он не окончил ее. В 11 лет Данила открыл для себя программу FL Studio и начал создавать первые треки, а в подростковом возрасте читал рэп с друзьями на улицах. В 2011 году он заинтересовался YouTube, что позже определило его карьерный путь.
Начало карьеры блогера
Карьера DK на YouTube началась в 2013 году с создания канала «D.K. Inc.». Первые видео были посвящены летсплеям по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), но популярность пришла не сразу. Его дебютный проект «Шоу кактусика» не имел успеха и быстро закрылся. Переломным моментом стал 2012 год, когда Данила запустил новый канал с музыкальными пародиями на известных исполнителей, таких как Тимати, Фараон и ЛСП. Его ролики с юмористическими ремейками быстро набрали аудиторию, а уникальный стиль — игра слов, абсурдные сюжеты и провокационные темы — выделил его среди других блогеров.
Пик популярности DK
Пик популярности DK пришёлся на период с 2016 по 2018 год, когда он полностью отошёл от игрового контента и сосредоточился на музыке и лайфстайл-видеоблогинге. Именно в это время появились его первые вирусные хиты: в 2016 году вышел провокационный трек «Доширак», где лапша быстрого приготовления иронично обыгрывалась как запрещённое вещество.
Год спустя, в 2017-м, клип «Мемы», записанный совместно с Crazy Mega Hell, набрал более двух миллионов просмотров всего за несколько месяцев. В 2018 году DK продолжил набирать обороты: его пародийный трек «Б бесит», созданный как ответ на песню Мари Сенн, и композиция «Любовь», навеянная отношениями рэпера Фейса и блогера Марьяны Ро, вызвали широкий резонанс. Уже в 2019-м блогер выпустил полноценный альбом «Ненаход» из восьми треков и начал сотрудничество с лейблом AWAL.
Песни и музыка DK
Музыкальная карьера DK развивалась параллельно с блогингом — его творчество часто определяют как экспериментальный рэп и электронную музыку, насыщенную иронией и сатирой. Среди ключевых релизов — дебютный альбом «36 и 6» (2017) с такими треками, как «Дикость» и «Двуликость», пластинка «Synonim» (2020), выпущенная при поддержке Sony, и мини-альбом «Hypocrite EP» (2021), куда вошли как ремейки старых хитов, так и новые композиции.
Помимо альбомных работ, DK записал множество синглов, среди которых особой популярностью пользовались «Лицемер» (2018) и «Под луной» (2020). Он активно сотрудничал с известными исполнителями, включая Моргенштерна, Славу КПСС и Lida, а его творчество, высмеивающее стереотипы поп-культуры и интернет-тренды, находило отклик у молодой аудитории.
К 2023 году аудитория YouTube-канала DK достигла 2,6 миллиона подписчиков, а на Twitch за ним следили более 700 тысяч зрителей. Его популярность во многом объяснялась умением адаптироваться к меняющимся трендам, скандальной репутацией и активным взаимодействием с аудиторией через стримы и социальные сети.
Стримы Дани Кашина
В 2021 году DK начал активную деятельность как стример. Первоначально он вел трансляции на YouTube, но позже перешел на Twitch, где общался с подписчиками, комментировал новости блогерского сообщества, распаковывал посылки и слушал музыку23. Формат его стримов — непринужденное общение с элементами юмора и провокации. Несмотря на периодические конфликты с другими блогерами, прямые эфиры помогли ему укрепить связь с аудиторией и диверсифицировать контент.
Скандалы с блогером
Скандал между блогером DK (Данилой Кашиным) и Павлом Дуровым произошел в 2017 году. Кашин заявил в своем YouTube-ролике, что Дуров выбросил его телефон с четвертого этажа торгового центра в Санкт-Петербурге после просьбы сфотографироваться. По словам блогера, предприниматель проявил таким образом презрение к людям с меньшим доходом. Друзья Кашина подтвердили эту версию.
Однако история быстро вызвала сомнения. Ни Кашин, ни его свидетели не предоставили доказательств — записей с камер наблюдения или фотосвидетельств. Кроме того, пользователи заметили, что на момент инцидента Дуров находился за границей, о чем свидетельствовали его публикации в соцсетях. Критики предположили, что скандал мог быть пиар-провокацией для привлечения внимания к каналу DK. Сам Дуров никак не прокомментировал ситуацию. История осталась неразрешенной, но принесла Кашину вирусную известность.
В 2024 году последовал новый скандал с блогершей Аней Ениной, которая публично обвинила DK в сексизме и буллинге, заявив, что его действия негативно повлияли на её психическое здоровье. В ответ на шоу «50 хейтеров» Кашин продемонстрировал плакат с надписью «Фемкам слово не давали», что лишь усилило полемику.
Нередко критику вызывал и его провокационный контент: абсурдные сюжеты, оскорбительные высказывания и нарочитая эпатажность, которые, однако, остаются ключевой причиной интереса со стороны молодой аудитории.
Личная жизнь Дани Кашина
Что касается личной жизни, то DK предпочитает держать её в тайне. Достоверно известно, что он не женат и не имеет детей. Слухи о романах не раз возникали на фоне его коллобараций с другими блогерами: в 2017 году совместный клип «дисс на Атеву» с Елизаветой Романовой (Лиззка) породил предположения об отношениях, но сами они объяснили это дружеским союзом.
В 2019 году похожие слухи связывали его с Еленой Райтман, но и эти отношения быстро завершились. Неподтверждённой остаётся и информация о возможном romance с Дашей Каплан — сам блогер называл это «фантазиями поклонников». По некоторым данным, в настоящее время DK встречается с Ариной Lumitalle, однако официально эту информацию он не комментирует, предпочитая делать акцент на творчестве, а не на личной жизни.
DK сейчас
В 2025 году DK продолжает активно развивать карьеру. В этом году прошли его концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Самаре, предназначенные строго для совершеннолетней аудитории из-за провокационного характера выступлений. Кроме того в 2025 году запланирован релиз сингла DK «Агрессор».
Несмотря на периодическую критику, DK остаётся одним из самых влиятельных персонажей рунета, чьё творчество продолжает отражать настроения молодёжи и эволюцию цифровой культуры.