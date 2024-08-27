Неожиданное заявление Дурова после ареста: он летел на ужин с Макроном

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Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, сообщил полиции, что прибыл на ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Павла Дурова, руководителя Telegram, задержали сразу после выхода из самолета. Он заявил полицейским, что его ждал ужин с Макроном», — пишет издание Le Canard enchainé.Однако в Елисейском дворце опровергли информацию о запланированной встрече. В администрации президента Франции отметили, что в указанное время Макрон находился в другом месте и никаких договоренностей с Дуровым не было.
Как ранее сообщало URA.RU, Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не имеет политического подтекста. Президент Франции подчеркнул, что «государство привержено свободе выражения мнений, коммуникациям, инновациям и предпринимательству».
Павла Дурова задержали из-за отсутствия модерации в Telegram и отказа сотрудничать с правоохранительными органами. Французские власти считают, что это делает его мессенджер платформой для распространения «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества».
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Елена Перлова