«Дети к нему не приезжают»: Соседи рассказали, что Дуров не навещает отца 7 лет

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Как живет в России семья миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова, рассказали соседи и знакомые родственников. По их информации, сам Павел Дуров уже 7 лет не навещает пожилого отца в Петербурге.
Отец Павла, Валерий Семенович Дуров, живет один в двухкомнатной квартире девятиэтажной панельки на севере Петербурга. Альбина Дурова, мать Павла, съехала от супруга около 5 лет назад, сообщает Комсомольская правда.
«Дуров-старший еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», – рассказала соседка Валерия Семеновича.
Валерий Дуров – доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ. По словам знакомых, он совсем перестал выходить из дома после событий с задержанием сына во Франции.
Известно, что сооснователь ВКонтакте и Telegram, старший брат Николай Дуров перестал навещать отца после развода родителей. Сейчас он работает старшим научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В.А.Стеклова РАН.
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«Дуров-старший еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», – рассказала соседка Валерия Семеновича.
Валерий Дуров – доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ. По словам знакомых, он совсем перестал выходить из дома после событий с задержанием сына во Франции.
Известно, что сооснователь ВКонтакте и Telegram, старший брат Николай Дуров перестал навещать отца после развода родителей. Сейчас он работает старшим научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В.А.Стеклова РАН.
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Лия Мурадьян