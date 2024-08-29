«Дети к нему не приезжают»: Соседи рассказали, что Дуров не навещает отца 7 лет

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав. Ряд экспертов утверждает, что женщина может быть связана со спецслужбами Запада. Что об этом известно, кто такая Ирина Болгар — читайте в материале «Радио 1».