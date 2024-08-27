Эротическая модель и бывшая Тимати: все любовницы Павла Дурова и кто из них «упек» его за решетку

Фото: соцсети П. Дурова
24 августа в Париже был задержан 39-летний миллиардер Павел Дуров. Вместе с ним была его спутница — 24-летняя Юлия Вавилова, с которой он, вероятно, состоит в романтических отношениях. При этом несколько недель назад в Сети обсуждалась другая пассия основателя мессенджера Telegram, которая якобы ждет от него ребенка. Что известно о женщинах Павла Дурова и кого из них заподозрили в связи с западными спецслужбами расскажет редакция «Радио 1».
Первая любовь Павла Дурова
Анна была первой девушкой Павла в школьные годы. Их отношения были полны юной романтики и невинных свиданий. Анна вдохновила Дурова на написание первых стихов и рассказов. Хотя их путь не пересекся во взрослой жизни, она осталась для него важным воспоминанием.
Муза Лена
Фото: соцсети П. Дурова
Модель и блогер Дарья
Дарья — модель и блогер, с которой Павел встречался в начале 2010-х годов. Дарья часто появлялась на светских мероприятиях вместе с Дуровым. Несмотря на яркость их романа, пара рассталась спустя несколько месяцев.
Бизнесвумен Екатерина
Екатерина — успешная бизнесвумен, с которой Павел также имел кратковременные отношения. Она работала в сфере стартапов и делового консалтинга. Однако и эти отношения не переросли в нечто большее.
Алена Шишкова
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В 2018 году Дуров использовал скрины модели и бывшей супруги Тимати Алены Шишковой в соцсетях для описания новых функций в Телеграме. А после девушка поделилась совместным снимком из Парижа. Селфи с Павлом она сопроводила подписью: «Все сложно».
Хельга Лавкейти
Фото: соцсети Х. Лавкейти
Темноволосая модель с пятым размером груди также входила в круг любовных увлечений Павла Дурова. В то время Хельга была связана с известным модельным агентством, учредитель которого поддерживал дружеские отношения с Дуровым.
Настоящее имя Хельги — Ольга Коробицына. Эротические снимки этой модели стали предметом обсуждения в различных онлайн-сообществах. С Дуровым она познакомилась через общих знакомых и позже присутствовала на нескольких мероприятиях, организованных «Вконтакте», находясь в непосредственной близости к Павлу.
Ирина Болгар
Фото: соцсети И. БолгарНедавно в прессе появилась новость о так называемой «тайной жене» Павла Дурова, некой Ирине Болгар. Она заявила, что длительное время жила с Павлом Дуровым и родила ему троих детей. Сам основатель Telegram быстро отреагировал на ситуацию, заявив, что является донором спермы и у него около ста детей по всему миру.
На этом история со знойной брюнеткой не закончилась. Сразу после информации о задержании Дурова во Франции, Болгар публиковала в социальных сетях посты, в которых указывала, что отмечает свой лучший день рождения. Интернет-пользователи начали высказывать подозрения, утверждая, что такие совпадения не случайны, и выдвигали версии о возможной связи женщины с иностранными разведывательными службами.
«Отца её детей арестовали, а она выкладывает такие счастливые посты. Это не просто стёб», «Это вы накаркали?», «Это она упекла его за решетку», «Ирина, а вы никак не связаны с западными спецслужбами?», — пишут комментаторы.
Юлия Вавилова
Фото: соцсети Ю. Вавиловой
Нынешней избранницей Павла Дурова, вероятно, является 24-летняя Юлия Вавилова. Именно она находилась рядом с миллиардером в момент задержания.
Девушка размещала в своих соцсетях фотографии с мест отдыха, совпадающие с периодами, когда там был и Павел.
Например, 16 августа Юлия поделилась постом о своем прилете в Азербайджан из Казахстана, что совпадает с присутствием Дурова в тот же период. Юлия занимается стримами и криптоинвестициями, считая себя геймером. Журналисты выяснили, что места их встреч с Дуровым чаще всего совпадали в Дубае, где Павел давно обосновался.
Модель Диана Бако
Фото: соцсети Д. Бако
Эротическая модель Диана Бако рассказала телеграм-каналу Shot, что тоже состояла в романтических отношениях с Павлом Дуровым, но их любовь оказалась скоротечной. Причиной разрыва пары стала Юлия Вавилова. По словам венгерской модели, Павел закрутил роман с Юлией еще весной 2024-го. В этот же период Бако узнала о беременности. Павел на эту новость отреагировал негативно и они поссорились.
Во время разрыва с Дуровым Бако продолжала общаться с Юлией и делилась с ней своими чувствами. Однако, вместо того чтобы поддержать ее, Вавилова решила занять пустующее место рядом с Павлом.
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