Павел Дуров не выйдет на свободу: стало известно, на сколько продлили арест

РИА Новости/Валерий Левитин
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции до среды, сообщает местная пресса со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным французских СМИ, Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, прилетевшего из Азербайджана. Сообщается, что Дуров, обладающий французским гражданством, числится в списке разыскиваемых лиц на территории Франции.
Подробности задержания и причины его нахождения в списке разыскиваемых пока не разглашаются. Ожидается, что дополнительная информация будет доступна после завершения процедуры судебного разбирательства, назначенного на среду.
Напомним, по данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.
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Подробности задержания и причины его нахождения в списке разыскиваемых пока не разглашаются. Ожидается, что дополнительная информация будет доступна после завершения процедуры судебного разбирательства, назначенного на среду.
Напомним, по данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.
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Елена Перлова