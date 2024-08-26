Павел Дуров не выйдет на свободу: стало известно, на сколько продлили арест

Врачи нечаянно пришили китаянке глазное яблоко к нижнему веку, в результате чего ее зрение значительно ухудшилось, передает Oddity Central. Пациентка с фамилией Чжан пояснила, что ей сделали операцию на двойном веке в клинике косметологической хирургии для исправления каких-то неровностей. По словам женщины, она чувствовала себя некомфортно во время хирургического вмешательства, но не стала заострять на этом внимание.