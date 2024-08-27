Ассистентку и телохранителя Павла Дурова отпустили после допроса французских следователей

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В Париже отпустили ассистентку и телохранителя основателя Telegram Павла Дурова после того, как французские следователи их допросили. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на «близкий к делу» источник. Личность ассистентки официально не разглашалась, однако в сети считают, что речь идет о Юлии Вавиловой.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь. Кто такая Юлия Вавилова и как связана с Павлом Дуровым — в материале «Радио 1».
Ранее телеграм-канал SHOT, сообщал, что Вавилова увела основателя Telegram у венгерской модели 18+ Дианы Бако, на тот момент беременной.
По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.
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Ранее телеграм-канал SHOT, сообщал, что Вавилова увела основателя Telegram у венгерской модели 18+ Дианы Бако, на тот момент беременной.
По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.
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Павел Дуров бросил беременную модель Диану Бако и ушел к Вавиловой за полгода до ареста
Данил Пономарев