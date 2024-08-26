«В обмен на Маска или Гейтса»: Адвокат о причастии США к аресту Дурова и о помощи РФ

Фото: соцсети Павла Дурова
Павла Дурова могли задержать во Франции по инициативе США. Такое мнение выразила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в эфире «Радио 1».
«Я не сомневаюсь в том, что это все США. Даже в своем интервью Дуров рассказывал, что ФБР неоднократно пытались выйти на него, требовали предоставить доступ ко всем аккаунтам Telegram, особенно к мессенджеру. И считали, что имеют право получить доступ, также как они имеют доступ к Facebook*, WhatsApp. Мы же понимаем, что все иностранные соцсети плотно сотрудничают со спецслужбами США», — сообщила адвокат.
Она добавила, что Павел Дуров доверял Франции, потому что приобрел там гражданство, вложил туда огромные инвестиции, купив объекты недвижимости, и считал, что Франция не пойдет на поводу других стран.
«При этом Франция, конечно, экстрадировать его не будет, но обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Таких людей просто так, без реальных доказательств, не задерживают. Обвинения будут предъявлены и США начнут сейчас не только расследования, но и возбудят несколько уголовных дел по соглашению с Францией. У США будет прямой доступ к Дурову на территории Франции», — отметила она.
По мнению эксперта, на Францию оказывают серьезное давление США, которые хотят контролировать всю соцсеть, мессенджеры и публикации.
«Франция будет действовать по указанию США, которые как будто борются с терроризмом, но на самом деле меняют правительство и хотят контролировать всех и вся», — объяснила специалист по международному праву.
Она добавила, что Франция не отдаст гражданина своей страны, а момент обмена с Россией возможен только при равнозначной ситуации.
«Франция не отдаст французского гражданина. Дурова отпустят под залог, если он согласится на договор со спецслужбами, иначе он будет сидеть там очень долго, пока не сломают его волю и не заставят подписать сделку, где он признает свою вину, заплатит штраф и отдаст ключи шифрования. Павел скорее всего на это пойдет, потому что с его образом жизни он не сможет сидеть во французской тюрьме. А обмен возможен, если кто-то задержит Илона Маска или Билла Гейтса, это должна быть такого же масштаба фигура», — сказала собеседница.
По ее мнению, Дуров пойдет на эту сделку. И тогда Telegram или разрушат, или Вашингтон будет пользоваться им как источником информации.
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Анастасия Бондарева