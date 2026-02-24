Дурова проверяют на причастность к терроризму
ФСБ России расследует действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ведомства.
Речь идет о части 1.1 статьи 205.1 УК, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что с 2022 года число преступлений, совершенных с использованием мессенджера, превысило 153 тысячи. Из них около 33 000 имели диверсионно-террористическую и экстремистскую направленность, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств.
С помощью Telegram координировался теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Кроме того, жертвами преступлений, организованных через мессенджер, стали российские граждане, блогеры и журналисты, в том числе Дарья Дугина, Максим Фомин и девять высокопоставленных военных, включая генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Сотрудники ФСБ смогли предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась в Telegram.
