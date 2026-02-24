Дурова проверяют на причастность к терроризму

24 февраля 2026, 08:17

Действия Дурова расследуют по уголовному делу о содействии терроризму

Павел Дуров (Фото: Инстаграм*/durov)

ФСБ России расследует действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ведомства.