ФСБ раскрыла, как применение Telegram угрожает жизни российских военных

21 февраля 2026, 09:26

ФСБ: применение Telegram в зоне СВО угрожало жизни военных ВС РФ

Фото: iStock/Sinenkiy

Использование мессенджера Telegram в зоне СВО в последние три месяца неоднократно приводило к созданию угрозы жизни российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.