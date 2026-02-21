ФСБ раскрыла, как применение Telegram угрожает жизни российских военных
Использование мессенджера Telegram в зоне СВО в последние три месяца неоднократно приводило к созданию угрозы жизни российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, ВСУ и украинские спецслужбы могут получать информацию, размещаемую на платформе, и использовать ее в военных целях.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что одной из причин замедления Telegram в России стало использование мессенджера для работы сервисов так называемого «интернет-пробива». Через него незаконно распространяются персональные данные граждан.
До этого стало известно, что полная блокировка платформы может произойти 1 апреля этого года.
