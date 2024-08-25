«Дурову нечего скрывать»: команда Telegram прокомментировала задержание гендиректора

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Команда Telegram впервые с момента задержания гендиректора Павла Дурова прокомментировала случившееся. По их словам, мессенджер соблюдает все законы ЕС, в том числе о цифровых услугах, модерация соответствует всем стандартам и постоянно улучшается.
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в сообщении.Отмечается, что мессенджер есть у почти миллиарда человек по всему миру, которые пользуются им для общения и в качестве источника важной информации.
«Ждем скорейшего разрешения данной ситуации. Телеграм со всеми вами», — заключила команда Telegram.Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
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