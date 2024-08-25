Подруга Дурова Юлия Вавилова пропала после ареста Павла

Подруга Павла Дурова Юлия Вавилова пропала и перестала выходить на связь после ареста основателя Telegram. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает телеграм-канал Baza. Мать Юлии заявила, что не может дозвониться до дочери со вчерашнего вечера.