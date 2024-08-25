Подруга Дурова Юлия Вавилова пропала после ареста Павла

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Подруга Павла Дурова Юлия Вавилова пропала и перестала выходить на связь после ареста основателя Telegram. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает телеграм-канал Baza. Мать Юлии заявила, что не может дозвониться до дочери со вчерашнего вечера.
По данным издания, другой родственник Вавиловой, который пожелал оставаться анонимным, рассказал, что последний раз Юлия связывалась с родными два дня назад, после чего от нее не было никаких новостей.
Отец Юлии пояснил, что он связывался с ней 2 августа, когда поздравлял с днем рождения, а также подтвердил информацию о планах дочери съездить во Францию.
Ранее сообщалось, что по некоторым данным Юлия Вавилова могла быть задержана в Париже вместе с Павлом Дуровым.
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Отец Юлии пояснил, что он связывался с ней 2 августа, когда поздравлял с днем рождения, а также подтвердил информацию о планах дочери съездить во Францию.
Ранее сообщалось, что по некоторым данным Юлия Вавилова могла быть задержана в Париже вместе с Павлом Дуровым.
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Данил Пономарев