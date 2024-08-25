Зачем французы арестовали Павла Дурова: что известно, причины, будущее Telegram

Фото: соцсети Павла Дурова
В аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Создателя Telegram и соцсети «ВКонтакте» планируют обвинить сразу по нескольким статьям. Что произошло и в чем Франция обвиняет создателя Telegram, расскажет редакция «Радио 1».
Арест Павла Дурова в Париже: Что произошлоДуров прилетел во Францию из Азербайджана вместе с телохранителем и неназванной женщиной на частном самолете в субботу примерно в 21:00 по московскому времени. На выходе из джета его встретили жандармы GTA с ордером на обыск, выданным Национальным управлением французской судебной полиции на основе предварительного расследования. Дуров помещен под стражу.
Отметим, что решение об аресте Дурова выдали перед самым его приземлением.
За что арестовали Павла ДуроваИзвестно, что ему хотят предъявить обвинение по нескольким статьям: терроризм, сбыт наркотиков, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педофильский контент. По информации телеканала TF1, задержание обусловлено отказом Telegram сотрудничать с силовыми ведомствами Пятой Республики. Во Франции Дурову грозит 20 лет тюрьмы.
Обвинения связаны с тем, что, по версии следствия, люди, которые совершали эти преступления, использовали Telegram.
Фото: istock / Olga Ihnatsyeva
Ранее сообщалось, что Дурова объявили во Франции персоной нон грата. По информации французских информагенств, он об этом знал и старался не посещать Пятую Республику. Что заставило его прилететь в Париж, остаётся загадкой.
Реакция РФ на арест Павла ДуроваПавел Дуров является гражданином Франции, поэтому его нельзя обменять или экстрадировать.
Дипломаты начали прояснять ситуацию по задержанию Дурова, просьб от его представителей пока не было, сообщил МИД России. Мария Захарова напомнила, что 6 лет назад от РФ требовали не мешать работе Telegram.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») написал в своем Телеграм-канале, что направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Павла Дурова.
«Для развития цифровых сервисов в России и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи», — отметил Даванков.
В Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний
Зампред Собеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Павлу Дурову необходимо понять, что отечество, как и времена, не выбирают.
«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. "Тогда будут серьезные проблемы в любой стране", — сказал ему я», — написал Медведев в Телеграм-канале.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в соцсети X, что посещать «движущиеся к тоталитаризму страны» людям, которые имеют влияние в международном информационном пространстве, небезопасно.
Как считает депутат ГД Евгения Ревенко, Запад не смог простить Дурову создание независимой платформы, которая стала популярной во многих странах.
Подобном образом высказался и член Совфеда Алексей Пушков, заявивший, что «либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам». Он также призвал «приготовиться» американского бизнесмена, основателя Tesla и Space Х и владельца соцсети Х Илона Маска.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» заявил, что в качестве «теории большого заговора» можно рассматривать, что Дурова взяли в качестве одного из представителей для пополнения обменного фонда.
«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
Реакция в мире на арест Павла ДуроваАмериканский журналист Такер Карлсон высказался, что Павел Дуров был задержан во Франции за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб. До этого Дуров рассказывал американцу о том, что на него давит ФБР. Агенты спецслужбы несколько раз встречали его в аэропорту по прибытии в США и приходили к нему домой.
Илон Маск также отреагировал на задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на своей странице в социальной сети X, написав, что в 2030 году в Европе начнут казнить за лайки мемов.
Задержание Дурова является «убедительной» рекламой первой поправки к конституции Соединённых Штатов, подчеркнул Маск. Согласно поправке, государство не может посягать на свободу слова.
Люди по всему миру требуют отпустить Дурова: публикуют посты с хештегами и заваливают комментариями посты президента Макрона. Стоит отметить, что после задержания Дурова в соцсети X перестал работать поиск по хештегу «Telegram».
Что будет с Telegram после ареста ДуроваКомпания Telegram заранее разработала план действий на случай задержания Павла Дурова. Об этом основатель рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в апреле.
По словам Дурова, план включает перечень действий, которые направлены на поддержание работы приложения в случае непредвиденных обстоятельств.
Павел тогда же рассказал, что понимает риски, связанные с его возможным задержанием. Он признался, что чувствует давление со стороны спецслужб различных государств.
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